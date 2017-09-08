Стал известен процент исправных танков в российской армии

В Вооруженных силах России исправно 98 процентов броневого и танкового вооружения и техники (БТВТ). Об этом в четверг, 7 сентября рассказал начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко, передает РИА Новости.

«Перевооружение соединений и частей на современные образцы БТВТ позволило повысить уровень исправного количества образцов БТВТ за последние пять лет до 98 процентов», — указал Шевченко. Также он отметил, что за это время в распоряжение 40 частей соединений сухопутных войск России поступило более трех тысяч современных образцов бронетанковой техники.

Он также заявил, что уже в текущем году на вооружение будут приняты боевые машины поддержки танков и модернизированные танки Т-72Б3.

«Проводятся государственные испытания модернизированного танка Т-90М, разрабатываемого в ОКР "Прорыв-3", ведется подготовка к испытаниям модернизированного танка Т-80БВМ», — добавил Шевченко.