Анкара отказалась увязывать покупку С-400 с осложнениями в отношениях с НАТО

Контракт, подписанный Турцией с Россией о покупке зенитных ракетных комплексов С-400, не является альтернативой ее отношениям с Западом и членства в НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, его слова приводит РИА Новости.

«Заявления нашего президента об С-400 открыло путь разным пересудам о том, что Турция отдаляется от Запада. У нас развивается хорошее сотрудничество с Россией, но это не альтернатива нашим отношениям с Западом и НАТО. Наоборот, они дополняют друг друга», — сказал Калын.

По его словам, Турция продолжит делать шаги для обеспечения своей национальной безопасности, считая НАТО сильным альянсом. «Мы с удовлетворением встретили заявление генсека НАТО по покупке С-400 как о естественном праве Турции. Оно должно покончить со всеми дискуссиями», — добавил чиновник.

Комментируя сделку, генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявил, что каждая страна-член НАТО самостоятельно принимает решение о покупке вооружений, при этом Турция не обращалась к НАТО с просьбой интегрировать С-400 в систему обороны альянса.

13 сентября Эрдоган раскритиковал Вашингтон за реакцию на поставки в Турцию российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400. «Некоторые были вне себя от злости от контракта, который Турция и Россия заключили на поставку систем С-400. А что мы должны были делать? Турция принимала и продолжит принимать необходимые меры для обеспечения своей безопасности», — сказал он.

Днем ранее стало известно, что Москва и Анкара заключили контракт о поставке в Турцию ЗРС «Триумф». В тот же день Эрдоган сообщил, что Анкара сделала первый взнос за приобретаемые у Москвы С-400.