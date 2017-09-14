Американский школьник расстрелял одноклассников

В старшей школе города Спокан американского штата Вашингтон один из учащихся устроил стрельбу, погиб как минимум один человек. Об этом сообщает Associated Press.

Очевидцы говорят, что юноша был вооружен пистолетом и винтовкой. Один из приятелей стрелка, увидев оружие, попытался помешать ему, но был застрелен. Еще три человека получили ранения.+

В Twitter-аккаунте Breaking911 появилось фото и имя предполагаемого убийцы. Его зовут Калеб Шарп (Caleb Sharpe).

Знакомые со стрелявшим утверждают, что он был «одержим» историями про массовые убийства в школе.

5 сентября в школе подмосковной Ивантеевки было совершено нападение. По версии следствия, ученик 9-го класса пришел на урок с опозданием и неадекватно отреагировал на сделанное педагогом замечание. После этого преподаватель вышла с ним в коридор, где они сначала говорили на повышенных тонах, а после он напал на нее с кухонным топориком. Затем, войдя в класс, подросток начал стрелять из пневматики и привел в действие самодельные петарды.

Женщина получила черепно-мозговую травму, ее прооперировали. Также пострадали три ученика, которые получили травмы, выпрыгнув из окон. Одна из девочек сломала при этом позвоночник.