ФАС заинтересовалась рекламой мужского клуба

Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело по факту распространения рекламы мужского массажного салона MEN*S VIP CLUB на автобусе Муниципального объединения автобусных предприятий (МОАП), сообщается на сайте УФАС.

Проверка проводилась по заявлению жителя Екатеринбурга, который пожаловался на рекламу с изображением девушки с ажурной повязкой на глазах. В ведомстве пояснили, что дело было возбуждено после получения информации от полицейских. Так, по данным управления МВД по Екатеринбургу во время «контрольной закупки» в данном массажном салоне в отношении одной из сотрудниц заведения был составлен административный протокол по статье 6.11 КоАП («Занятие проституцией»). Впоследствии дело было передано в суд, который назначил девушке наказание в виде штрафа.

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Вместе с тем, отметили в ФАС, закон «О рекламе» не допускает распространение сведений о товарах и услугах, запрещенных российским законодательством. «В связи с тем, что реклама массажного салона MEN*S VIP CLUB распространялась на борту муниципального пассажирского автобуса, предполагаемым рекламораспространителем является МОАП. Рекламодатель в настоящее время не установлен», — сообщили в УФАС.

В мае ФАС возмутила реклама пивной: на плакатах изобразили Родину-мать с агитационной листовки времен Великой Отечественной войны, в руках у которой вместо присяги была рыба, похожая на леща.