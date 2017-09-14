Осужденный за наркотики пропагандировал в колонии на Сахалине радикальный ислам

На Сахалине следователи ФСБ возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего осужденного, пропагандировавшего в местной колонии радикальный ислам и идеологию запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом в четверг, 14 сентября, сообщили изданию «SakhalinInfo» в пресс-службе областного управления ФСБ.

Мужчина отбывал наказание сроком 4,5 года за незаконный оборот наркотиков и оружия в ИК-1. По версии следствия, он разделял идеологию ИГ и вел пропаганду среди контингента колонии, разъясняя заключенным постулаты радикального ислама и оправдывая терроризм.

Как только осужденный освободился после отбытия срока наказания, его задержали у ворот ИК.

Ему предъявлено обвинение новое обвинение по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»). Мужчине грозит до пяти лет заключения.

20 июля сообщалось о приговоре, вынесенном бывшему заключенному, который, находясь в колонии в Кировской области, разместил в соцсети при помощи сотового телефона экстремистскую аудиозапись. Ее содержание публично оправдывает терроризм и возбуждает ненависть к лицам, исповедующим другую религию. Мужчину задержали после освобождения из колонии. Теперь ему предстоит отсидеть новый срок — 2,5 года.