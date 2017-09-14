У берегов Мексики сформировался тропический шторм «Макс»

У юго-западного побережья Мексики сформировался тихоокеанский тропический шторм «Макс». Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

По данным экспертов, максимальная скорость ветра составляет 65 километров в час. В настоящее время шторм находится в 185 километрах к юго-западу от города Акапулько.

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Ожидается, что уже в четверг, 14 сентября, он принесет проливные дожди в штаты Герреро и Оахака. Метеорологи не исключают, что обильные осадки могут стать причиной оползней и наводнений.

Ранее у берегов Мексики образовался ураган «Катя». Через несколько дней шторм рассеялся в 245 километрах к югу от города Тампико. Однако в результате оползня, вызванного ливнем, погибли два человека. Из-за урагана около трех тысяч жителей были эвакуированы, стихия повредила 254 здания.