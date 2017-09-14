Власти Москвы отказались считать вандализмом погромы в «Зарядье»

Урон, нанесенный открывшемуся в центре столицы парку «Зарядье», объясняется ажиотажем вокруг него, но ни о каком вандализме речи быть не может, считает заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Об этом она заявила в четверг, 14 сентября, передает РИА Новости.

«Я думаю, что это просто большой интерес, большая востребованность парка. И он просто пока не может это вместить, поэтому сейчас сделаем нормальный график, который позволяет парку и работать, и отдыхать, и никаких проблем не будет. Просто большое событие, много желающих», — сказала она.

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По словам Раковой, уже через месяц или два наплыв посетителей упадет. «Я бы не говорила про вандализм, наверное, это неправильно абсолютно. Просто природа пока не может справиться с таким потоком», — добавила вице-мэр.

Она подчеркнула, что платный вход на территорию парка пока не обсуждается.

Парк «Зарядье» открылся для широкой публики 11 сентября. Сообщалось, что за три дня работы он недосчитался 10 тысяч растений. «Посетители вытоптали растения и газоны, особенно в зоне северного ландшафта. Там уничтожено практически 30 процентов зеленого покрова», — рассказал начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе «Зарядья» Игорь Сафиуллин.

Кроме того, в первый же день были повреждены конструкция купола «стеклянной коры» и медиацентр.