«Чаепитие в Мытищах» вошло в список лучших фестивалей России

Фестиваль кукольных театров «Чаепитие в Мытищах» (Подмосковье) назван одним из лучших культурных фестивалей России в сентябре. Об этом сообщается в пресс-релизе аналитического агентствв «ТурСтат», поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 15 сентября.

«Чаепитие в Мытищах», которое пройдет с 15 по 20 сентября, заняло второе место рейтинга.

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Возглавил топ-10 фестиваль «Рубцовская осень» (Вологодская область, 14-16 сентября). Третье место досталось мероприятию «Ростовский джаз приглашает» (Ростов-на-Дону, 15-17 сентября). также в десятку лидеров в порядке убывания вошли «Поле Куликово» (Тульская область), Крымский военно-исторический фестиваль (Балаклава, Крым), «60 параллель» (Югра), «Этажи 2017» (Белгород), «На родине А.П. Чехова» (Таганрог, Ростовская область) и UrBand Camp 2017 (Сыктывкар, Коми).

Отмечается, что в рейтинг не попали проходящие в Москве и Санкт-Петербурге события. При этом посещение культурного фестиваля в России обойдется путешественнику в среднем в 500-1000 рублей.

Ранее сообщалось, что лучшим временем для путешествий в бархатный сезон оказалась первая неделя октября.