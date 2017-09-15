В Израиле выходец с Украины перепутал соотечественницу с русской и избил

Суд арестовал жителя израильского города Петах-Тиква, который напал на 40-летнюю женщину, приняв ее за русскую. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщает портал Ynet.

Инцидент произошел вечером 11 сентября. Как рассказала полицейским потерпевшая, незнакомец подошел к ней на улице и сказал что-то на украинском языке. Женщина его не поняла и переспросила по-русски, чего он хочет. После этого мужчина назвал ее «русской проституткой», набросился на нее с кулаками и начал бить по лицу и голове, а также пытался сорвать одежду.

Остановить нападавшего смогли только сотрудники правоохранительных органов, которых вызвали прохожие. В результате женщину госпитализировали в городскую больницу, где у нее диагностировали перелом носа и многочисленные ушибы.

Агрессивный мужчина оказался 29-летним выходцем с Украины. Он пояснил полиции, что принял женщину за русскую. По его словам, она якобы представляла угрозу для его жизни. На самом деле потерпевшая является гражданкой Украины.

В июле в Донецкой области молодого человека и его отца избили за публичную демонстрацию проукраинских настроений. В результате отец в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.