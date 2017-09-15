Умер торгпред России в Нидерландах

Глава российского торгового представительства в Нидерландах Александр Черевко скончался. Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития России в Facebook в пятницу, 15 сентября.

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким Черевко. «Благодаря его активному участию развитие российско-голландских торгово-экономических отношений вышло на новый качественный уровень», — говорится в некрологе.

Отмечается, что информацию о месте и времени прощания с ним сообщат дополнительно. Причина смерти торгпреда не называется.

Днем ранее Черевко эвакуировали в Москву из Амстердама спецрейсом МЧС в тяжелом состоянии. Сообщалось, что он попал в больницу в начале года, а примерно 10 дней назад его состояние ухудшилось. В итоге голландские врачи посчитали бесперспективной борьбу за его жизнь и решили отключить его от систем жизнеобеспечения, однако это не устроило представителей России. Чем именно болен Черевко, не сообщалось.