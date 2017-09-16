Победитель «Тур де Франс» и «Вуэльты» снялся обнаженным на велосипеде

Британский велогонщик Крис Фрум снялся обнаженным для газеты The Times. Фотографию спортсмен разместил в своем аккаунте в Twitter.

Спортсмен принял участие в проекте издания My Sporting Body («Мое спортивное тело»), в рамках которого рассказал об отношении к своему телу, тренировках, травмах и восстановительных процедурах после них. Публикация доступна на сайте издания.

Помимо Фрума, в откровенных фотосессиях для The Times принимали участие известные британские спортсмены.

10 августа боец смешанного стиля Роуз Намаюнас, выступающая в наилегчайшем весе в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), снялась обнаженной для журнала Women’s Health.

Фрум — трехкратный победитель многодневки «Тур де Франс», также на его счету победа в «Вуэльте». В 2017-м он стал первым в истории велосипедистом, выигравшим обе многодневки в течение одного года.