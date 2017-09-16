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Vacheron Constantin расскажет инстаграмерам о винтажных часах

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Форум коллекционеров и любителей часов The Hour Lounge при участии швейцарской часовой мануфактуры Vacheron Constantin открыл в Instagram аккаунт, посвященный винтажным моделям, сообщает корреспондент «Ленты.ру» в субботу, 16 сентября.

Вести аккаунт под тегом @thehourlounge будет часовой эксперт Александр Готби, основатель одноименного форума и вице-президент часового департамента аукционного дома Phillips. Создатели собираются публиковать в аккаунте фотографии и информацию о редких моделях часов. Будут публиковаться фото музейных экспонатов, архивные документы, первая реклама изделий и разнообразные новости, предоставленные мануфактурой Vacheron Constantin. Наряду с Александром Готби экспертом выступит Кристиан Селмони, директор по стилю и наследию Vacheron Constantin.

Мануфактура Vacheron Constantin основана в 1755 году в Швейцарии часовщиком Жан-Марком Вашероном. Выпускает сложные и ювелирные часы. В 1885 году ею созданы первые часы с деталями из материалов, способных противостоять магнитным полям, — палладия, бронзы и золота. С 1996 года компания принадлежит Richemont Group.

В августе 2017 года мануфактура Vacheron Constantin пополнила классическую коллекцию часов Patrimony в стиле 1950-х годов.

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