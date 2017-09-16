Дженнифер Лоуренс объявила об уходе из кино на два года

Американская актриса Дженнифер Лоуренс решила сделать перерыв в кинокарьере. Она заявила, что в ближайшие два года у нее нет планов сниматься в фильмах, пишет Time.

На вопрос, чем артистка собирается заниматься все это время, Лоуренс отметила: «Понятия не имею. Буду лепить глиняную посуду. Думаю, что просто немного отдохну».

Материалы по теме Пока не родила Кино недели с Денисом Рузаевым: от «мамы!» до «Мадам»

Актриса добавила, что появится на публике через шесть месяцев — в марте 2018 года состоится премьера шпионского триллера «Красный воробей».

Лоуренс известна ролями во франшизах «Голодные игры» и «Люди Икс». Она была удостоена премии «Оскар» за ленту «Мой парень — псих» и номинировалась на награду за картины «Афера по-американски» и «Зимняя кость». В «Красном воробье» актриса сыграла русскую проститутку-шпионку. В кинотеатрах России фильм появится 26 апреля 2018 года.