Дженнифер Лоуренс ввязалась в пьяную драку и облила соперника пивом в Будапеште

Американская актриса Дженнифер Лоуренс поучаствовала в пьяной драке в одном из баров Будапешта. Об этом она рассказала в передаче Late Night with Seth Meyers, отрывок выпуска опубликован на YouTube-канале шоу в пятницу, 15 сентября.

Актриса поведала, как во время съемок фильма «Красный воробей» в Венгрии она с коллегами пошла выпить. В заведении к ней подошел мужчина и попросил сфотографироваться с Лоуренс. Та отказала, и мужчина «послал ее».

Грубость разозлила артистку, и она полезла к обидчику с кулаками и начала обливать пивом. Лоуренс успокоилась только после того, как подруга попросила ее «не тратить алкоголь впустую».

Ранее в пятницу в сети появился трейлер «Красного воробья», где Лоуренс сыграла русскую проститутку.