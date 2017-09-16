Более десятка лам освятили ступу Просветления в Москве

Больше десятка лам освятили 15-метровое буддистское культовое сооружение — ступу Просветления — в московском районе Отрадное. Объект расположен на территории будущего храмового комплекса Тупден Шедублинг. Об этом в субботу, 16 сентября, сообщает РИА Новости.

Это первое такое строение в столице.

«Теперь пришло время для строительства храма. Как пожелал Далай-лама, он должен будет объединить все направления буддистского учения», — сказала председатель московской общины буддистов Дулма Шагдарова на церемонии открытия.

Она уточнила, что ступа наполнена изображениями, текстами мантр и молитв, другими ритуальными священными текстами, книгами, статуэтками, мощами святых, подношениями и прочими сакральными предметами и символами общей массой до 20 тонн. «Далай-лама благословил строительство ступы и передал для закладки в нее благословенные им священные реликвии», — пояснила Шагдарова.

На открытие сооружения пришли несколько сотен московских буддистов.

Ступа Просветления — одна из восьми традиционных разновидностей буддийских ступ. Считается наиболее значимой, так как символизирует цель буддистской практики — просветление, то есть освобождение от всех человеческих страстей.