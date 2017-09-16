Власти Екатеринбурга проверят вызвавшую недовольство уральцев свалку

Мэрия Екатеринбурга проверит свалку, возле которой трое уральцев приковали себя наручниками, протестуя против незаконного складирования твердых бытовых отходов. Об этом в субботу, 16 сентября, ТАСС сообщил председатель комитета по экологии и природопользованию администрации города Егор Свалов.

По его словам, проблема с мусорными полигонами в регионе существует, но не критичная.

«Что касается свалки, возле которой протестовали люди, то есть решение суда, согласно которому предписано ликвидировать ее и рекультивировать. Мы на этой неделе выезжали на данную свалку и составили рапорты о том, что туда везутся отходы, на следующей неделе, в понедельник, туда обязательно еще раз поедет инспекция все проверять. Будем еще раз писать во все инстанции, есть решение суда, но оно пока не исполняется», — отметил чиновник.

Пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова подчеркнула, что решение о закрытии полигона вступило в силу. «Свалка была закрыта по иску прокуратуры. Однако надзорный орган вновь проведет по ней проверку», — сказала она.

Ранее в субботу прораб, работавший на полигоне и пожелавший остаться неизвестным, заявил, что свалка закрыта, на ней проводятся работы по рекультивации, которые займут около двух лет.

Уральских общественников, устроивших акцию протеста, забрали в полицию для составления административного протокола. Всего в акции участвовали пять человек, трое использовали наручники. По их словам, мусорный полигон продолжал работать.