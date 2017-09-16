Россия
 

Власти Екатеринбурга проверят вызвавшую недовольство уральцев свалку

Перейти в «Мою Ленту»

Мэрия Екатеринбурга проверит свалку, возле которой трое уральцев приковали себя наручниками, протестуя против незаконного складирования твердых бытовых отходов. Об этом в субботу, 16 сентября, ТАСС сообщил председатель комитета по экологии и природопользованию администрации города Егор Свалов.

По его словам, проблема с мусорными полигонами в регионе существует, но не критичная.

«Что касается свалки, возле которой протестовали люди, то есть решение суда, согласно которому предписано ликвидировать ее и рекультивировать. Мы на этой неделе выезжали на данную свалку и составили рапорты о том, что туда везутся отходы, на следующей неделе, в понедельник, туда обязательно еще раз поедет инспекция все проверять. Будем еще раз писать во все инстанции, есть решение суда, но оно пока не исполняется», — отметил чиновник.

Пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова подчеркнула, что решение о закрытии полигона вступило в силу. «Свалка была закрыта по иску прокуратуры. Однако надзорный орган вновь проведет по ней проверку», — сказала она.

Ранее в субботу прораб, работавший на полигоне и пожелавший остаться неизвестным, заявил, что свалка закрыта, на ней проводятся работы по рекультивации, которые займут около двух лет.

Уральских общественников, устроивших акцию протеста, забрали в полицию для составления административного протокола. Всего в акции участвовали пять человек, трое использовали наручники. По их словам, мусорный полигон продолжал работать.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Последние новости
Группа боевиков ИГ сдалась сирийской армии в Дейр-эз-Зоре
Данк Мозгова вошел в пятерку лучших моментов полуфиналов Евробаскета
Дженнифер Лоуренс объявила об уходе из кино на два года
Власти Екатеринбурга проверят вызвавшую недовольство уральцев свалку
На Сахалине спасли просидевшую в оконном проеме двое суток кошку
СМИ обвинили «Барселону» во лжи о трансфере Неймара
США засекретили катастрофу советского истребителя близ Зоны 51
Другие материалы рубрики
Россия00:3613 сентября

«Мучение, а не жизнь»

Куда может завести дискуссия об ответственности за рождение больных детей
18:3315 сентября

РПЦ предложила установить монополию на слово «православный»

18:3015 сентября

На заводе в Белгороде обещали разобраться с историей о голове голубя в консервах

00:15Сегодня

При пожаре в доме престарелых в Ивановской области погибли два человека

Россия18:1615 сентября
11 сентября 2017. Волонтеры во время уборки мусора на берегу озера Байкал в рамках ключевой акции всероссийского экологического волонтерского марафона En+ Group "360 минут". Волонтеры очистили от мусора 86 км побережья озера Байкал. Владимир Байкальский/ТАСС

Братство Байкала

Как инициатива сотни добровольцев превратилась в крупнейшее экодвижение
17:0815 сентября

Две финские компании задумались о расширении производства в Подмосковье

16:3715 сентября

Завершился отбор участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

21:4315 сентября

Петербургская статуя осталась без головы за свой «дерзкий» взгляд

Россия00:05 9 сентября

Мы были скинами

Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
18:2514 сентября

Maybach, Kia и трактор попали в ДТП во Внуково  

16:1015 сентября

Путин и Макрон осудили провокации КНДР

11:5715 сентября

«Зарядье» потратит 880 тысяч рублей на борьбу с воришками  

Россия
«Мучение, а не жизнь»
Куда может завести дискуссия об ответственности за рождение больных детей
11 сентября 2017. Волонтеры во время уборки мусора на берегу озера Байкал в рамках ключевой акции всероссийского экологического волонтерского марафона En+ Group "360 минут". Волонтеры очистили от мусора 86 км побережья озера Байкал. Владимир Байкальский/ТАССБратство Байкала
Как инициатива сотни добровольцев превратилась в крупнейшее экодвижение
Добро пожаловать в бурлеск
Мир перьев, стразов и кисточек на сосках
РПЦ предложила установить монополию на слово «православный»
При пожаре в доме престарелых в Ивановской области погибли два человека
Две финские компании задумались о расширении производства в Подмосковье
Петербургская статуя осталась без головы за свой «дерзкий» взгляд
Все материалы
Мир
«Увидел чеченца и понял — будут унижать»
Бежавший в Германию российский гей захотел дать эмиграции задний ход
Сирийские террористы лишились заводов по производству шахид-танков
Индийский наркоман позволил семерым друзьям изнасиловать жену ради покупки дозы
Меркель назвала интересным предложение Путина о миротворцах в Донбассе
Президент Эквадора узнал о скрытой камере в своем кабинете и разъярился
Ким Чен Ын заявил о скором создании в КНДР ядерных сил
Небензя раскрыл позицию Москвы относительно декларации Трампа по реформе ООН
Все материалы
Бывший СССР
На рідну мову
Новый украинский закон об образовании обидел европейских соседей
В горящем лагере в Одессе пропали несколько детей
При пожаре в спортивном лагере в Одессе погибли дети
Порошенко поведал об историческом призвании Украины
СБУ обвинила Россию в подкупе пенсионеров за 150 гривен
В ЛНР задержали пятерых подозреваемых в организации июльских взрывов
Киев пообещал обсудить закон об украинизации образования с послами ЕС
Все материалы
Финансы
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
ЦБ предупредил о росте цен в регионах проведения ЧМ-2018 по футболу
И снова опустили
Почему россиянам стоит забыть о пенсиях
Белоруссия получила от Москвы 700 миллионов долларов
Венесуэла начала публиковать цены на нефть в юанях
Альфа-банк профинансирует строительство траулеров
Центробанк понадеялся на снижение оттока капитала из страны
Все материалы
Бизнес
Простая радость трат
Рассказ об аутлете Offprice, выросшем за два с половиной года в семь раз
Дмитрий Серёгин: Приближение побочных эффектов
Как поправки в закон о торговле сказались на ретейле и покупателях
«Потребности клиентов вынуждают нас стать event агентством»
Директор Ministerstvo Catering Company Геннадий Хохряков о специфике работы в России
В Киеве обвинили Siemens в отказе от сотрудничества ради российского рынка
«Газпром» договорился с Хорватией о поставках газа на 10 лет вперед
В «Нафтогазе» рассказали о разрушительности «Турецкого потока» для Украины
Доля российских лекарств в сегменте жизненно важных превысила 80 процентов
Все материалы
Силовые структуры
Сел за «Кресты»
Махинации на строительстве нового СИЗО привели замглавы ФСИН на нары
На донышке
Какие криминальные тайны скрыты в российских водах
Преждевременная эвакуация
Кто стоит за волной телефонного терроризма в России
ЦИК сообщил о количестве уголовных дел по итогам выборов 10 сентября
СМИ сообщили об отстранении от должности главы красноярского СК
По делам о телефонном терроризме задержаны подростки-подражатели
Майора уволят из полиции за избиение официантки в московском ресторане
Все материалы
Наука и техника
Минус почка
Apple показала новые iPhone и фекальные эмодзи
Космический пельмень
Раскрывшая тайны Сатурна миссия закончится катастрофой
День Х
Три iPhone и много приятных бонусов c презентации Apple
Доминиканка умерла после прикосновения к смартфону на зарядке
Китайцы обезопасили сон владельцев iPhone X
Найден самый древний сложный организм
Станция Cassini уничтожена
Все материалы
Спорт
Геннадий ГоловкинКазахский молот
Чего ждать от боя двух величайших боксеров
СМИ обвинили «Барселону» во лжи о трансфере Неймара
Правый коронный, правый похоронный
Однорукий боец бросает вызов UFC
WADA оценило попытку 17 антидопинговых агентств отстранить россиян от ОИ-2018
Данк Мозгова вошел в пятерку лучших моментов полуфиналов Евробаскета
Избивавшему китайцев хоккеисту дали шанс вернуться в КХЛ
Сборная России проиграла сербам в полуфинале Евробаскета
Все материалы
Культура
«Я хотел работать в КГБ»
Почему Путин был так откровенен с американцем
А убийца — садовник
Почему Агата Кристи, Шекспир и Конан Дойл обвиняли в убийствах невиновных
Пока не родила
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «мамы!» до «Мадам»
Дженнифер Лоуренс объявила об уходе из кино на два года
Михалков назвал виновного в скандале с «Матильдой»
Бельгийцы сварили сюрреалистичное светлое пиво черного цвета
Умер звезда фильмов «Париж, Техас» и «Конфискатор» Гарри Дин Стэнтон
Все материалы
Интернет и СМИ
Иван УргантПокидались пометом: Ургант рассорился с Соловьевым
Что стоит за конфликтом двух главных звезд российского телевидения
Трамп предложил отключить интернет
В зверских условиях
Дикие животные попадают в нелепые ситуации не реже людей
Разрушительные ураганы защитили американцев от компьютерных вирусов
Ведущий CNN захотел отравить Трампа
Педофилы научились использовать еду для совращения детей
«Бывшая» снова нашла нового владельца
Все материалы
Ценности
Выйди на улицу голой
Рианна в окружении фриков на Нью-Йоркской неделе моды
Иван Арпа выстлал циферблат часов табачным листом
Пуля не дура
В Вене поторгуются за меч африканского палача и шашку русского
Mazda откажется от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания
Мудрость Энди Уорхола попала на флаконы с духами
Европейцам предложили китайские кеды Hui Li
Британцам объяснят красоту российской гоп-культуры
Все материалы
Путешествия
Хиппи коммунизма
Наследие ГДР — новая столица европейских тусовщиков
Umashima and Kurushima Bridges in Seto Inland Sea, JapanСикоку стоит
Зачем туристам ехать в глухие японские окраины
Fake Taxi
За границей стоит садиться в автобус, а не в чужую машину
«Чаепитие в Мытищах» вошло в список лучших фестивалей России
В России решили ужесточить наказания для авиадебоширов
Названы самые дешевые города для покупки авиабилетов в последний момент
Самолет протаранил буксир в американском аэропорту
Все материалы
Из жизни
«У людей текла кровь, все кричали»
Обнаженная модель попала в египетскую тюрьму за танец в храме
Роберт ДжентайлНи себе, ни людям
Тайну крупнейшей в истории кражи знает лишь один человек, но он молчит
Лорен АддерлиДрянная девчонка
Брошенная девушка два года пугала бывшего толпой выдуманных людей
Умерла старейшая жительница планеты
Названы помогающие отгонять лосей в лес слова
Редкий белый ягуар попал в объектив автоматической камеры
В Китае появилось приложение для проката секс-кукол
Все материалы
Заткнитесь и возьмите наши деньги
Новинки Франкфурта с большим клиренсом, которые мы хотим видеть в России
Зачем и как дорого владеть машиной размером с рюкзак
Длительный тест Smart fortwo и fortwo Brabus
Суперкары Франкфуртского автосалона
Самые крутые спортивные и заряженные автомобили моторшоу во Франкфурте
Главные премьеры Франкфуртского автосалона
Самые важные новинки главного европейского моторшоу. Часть 2
Самодельный трайк разогнали до 261 км/ч за пять секунд
На артиллерийской позиции времен Второй мировой войны откопали спорткар
Новый «Корвет» списали из-за трещины
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы