Приковавших себя наручниками возле свалки уральцев забрали в полицию

Сотрудники полиции Екатеринбурга прекратили митинг активистов, которые приковали себя наручниками ко входу на незаконную свалку в 12 километрах от города. Об этом в субботу, 16 сентября, сообщает Ura.ru.

Общественников забрали в отделение для составления административного протокола.

Представитель министерства общественной безопасности Свердловской области Олег Малишевский, приехавший на место, пообещал разобраться в ситуации.

Ранее в субботу прораб, работавший на стройке, сообщил ТАСС, что на полигоне проводятся работы по рекультивации, которые займут около двух лет.

Всего в акции участвовали пять человек, трое использовали наручники. По их словам, мусорный полигон продолжал работать, хотя по решению суда его должны были закрыть.