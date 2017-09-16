Три уральца приковали себя наручниками возле незаконной свалки в знак протеста

Три жителя Свердловской области приковали себя наручниками ко въезду на незаконную свалку в знак протеста против нелегального складирования твердых бытовых отходов в регионе. Об этом в субботу, 16 сентября, сообщает ТАСС.

Акция проходит в 12 километрах от Екатеринбурга. Всего в ней участвуют пять человек.

«Президентом объявлен Год экологии, а здесь нарушается закон. Свалка несанкционированная, было решение суда о ее закрытии, но она до сих пор продолжает функционировать. Мы стараемся это пресечь. Наша главная цель — привлечь внимание к таким небольшим несанкционированным свалкам, потому что их десятки, я уверен», — сказал один из организаторов протеста Андрей Шевченко.

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По его словам, полигон снова открыли, хотя это было запрещено судом. «Мы не знаем, кто хозяева, не можем с ними связаться», — пояснил активист. Издание добавляет, что охранник пытается разогнать митингующих.

В то же время прораб на свалке, отказавшийся назвать свое имя, заявил, что на объекте проводится рекультивация, на которую потребуется около двух лет.

В администрации Екатеринбурга и в правоохранительных органах пока не прокомментировали ситуацию.

В июне во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным жители подмосковной Балашихи пожаловались на мусорный полигон рядом с их домами, занимающий площадь 50 гектаров. Глава государства поручил закрыть свалку. На фоне этой ситуации глава городского округа Балашиха Евгений Жирков написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.