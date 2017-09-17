Умерла заслуженная артистка России Валентина Строганова

В Саратове скончалась заслуженная артистка России Валентина Строганова. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщается на сайте местного Театра юного зрителя.

Актрисе было 87 лет.

«Коллектив театра выражает свои глубочайшие соболезнования родным и близким Валентины Александровны Строгановой», — говорится в некрологе.

Прощание состоится 18 сентября в 10:30 в саратовском ТЮЗе, где Строганова играла с 1950 года.

«За шесть десятилетий на сцене ТЮЗа Киселева она сыграла более ста ролей, очень разных по жанру, характеру и объему», — напомнили в учреждении. В ее репертуаре такие спектакли, как «Три сестры», «На дне» и «Поздняя любовь».

Строганова также исполнила роль в фильме «Без права на пощаду» режиссера Леонида Полонского 1970 года.