На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки после открытия

На Урале вандалы разбили памятник отцам, бросающим детей. Он был установлен менее чем за сутки до уничтожения, сообщает в воскресенье, 17 сентября, Ura.ru.

«Сообщение в полицию о разрушенной скульптуре поступило сегодня в 13:30, проводятся проверочные мероприятия», — сказала замруководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Нина Пелевина.

Статую «Папа, ты где?», изображающую девочку с распростертыми объятиями, создал екатеринбургский скульптор Роман Кашин. Памятник из железобетона, окрашенного в бронзовый цвет, стоял на детской площадке на улице Анучина в Березовском.

«Уже установлено, что в 4:00, когда проезжал наряд вневедомственной охраны, все было в порядке, а часа через полтора она уже была сломана. Поэтому полиция Березовского обращается к жителям города с просьбой обратиться по телефону дежурной части ОМВД, если им что-то известно об этом событии, либо они стали его очевидцами», — добавила она.