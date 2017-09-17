Черногорского вратаря застрелили во время тренировки

Вратарь черногорского ФК «Бокель» Горан Ленац был застрелен во время тренировки на базе клуба. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщает портал Goal.

Инцидент произошел в субботу. Неизвестный выстрелил 33-летнему спортсмену в голову, когда тот тренировался на базе клуба в городе Котор вместе со своим другом. Голкипера в критическом состоянии доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. Отмечается, что преступник сделал несколько выстрелов в воздух, чтобы распугать потенциальных свидетелей.

Полиция заблокировала Котор и ведет поиски убийцы.

Сообщается, что Ленац был очень уважаем среди одноклубников и местных жителей. Он помогал финансированием развитию детского футбола в регионе.