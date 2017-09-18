Два детских сада ввели в эксплуатацию в Подмосковье

В Московской области ввели в эксплуатацию два новых объекта дошкольного образования. Об этом сообщает РИАМО в понедельник, 18 сентября.

«Один из детских садов расположен в Электростали и рассчитан на 100 мест. Второе учреждение, построенное в деревне Лопатино Ленинского района, примет 200 дошкольников», — рассказал министр строительного комплекса региона Сергей Пахомов.

Он уточнил, что всего с начала текущего года в Подмосковье запустили в работу 14 объектов дошкольного образования, рассчитанных в общей сложности на 1812 мест. При этом до конца 2017-го планируется завершить строительство 32 детских садов. «Из них 17 объектов возводятся за счет бюджетных средств и 15 дошкольных учреждений финансируются застройщиками. Таким образом, за весь год в Московской области будет создано порядка 6000 новых мест для дошкольников», — отметил глава регионального Минстроя.

Министр также добавил, что местные власти держат на контроле строительство каждого объекта: «В рамках Центра бюджетного строительства обеспечиваем всестороннюю поддержку и связь между региональными органами власти и застройщиками в решении возникающих вопросов на всех стадиях реализации проектов».

4 августа Пахомов сообщил, что за последние четыре года в Подмосковье было построено более 430 образовательных учреждений (356 детских садов и 80 школ). Он также сообщил, что рамках программы «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы запланировано возведение свыше 40 садиков, их смогут посещать порядка 8 тысяч детей.

