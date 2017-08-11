Свыше 30 детсадов откроются в Подмосковье до конца года

Власти Подмосковья планируют открыть 32 новых детсадов в 17 муниципалитетах до конца года, сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 11 августа.

Как рассказала министр образования региона Марина Захарова, новые объекты появятся, в частности, на территории городских округов Балашиха, Дубна, Истра, Котельники, Красногорск, Люберцы, Мытищи и Подольск. Образовательные учреждения также откроются в Ногинске, Орехово-Зуеве и Щелкове.

В настоящий момент в Московской области работают 2035 детских садов, из них более 1,9 тысячи — муниципальные, 100 – частные и 23 – государственные.

4 августа глава министерства строительного комплекса региона Сергей Пахомов рассказал, что за последние четыре года на территории Мособласти было построено более 430 образовательных учреждений, включая детсады. Он также сообщил, что рамках программы «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы запланировано возведение свыше 40 садиков, их смогут посещать порядка 8 тысяч детей.