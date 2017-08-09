Глава Красногорска доложил Воробьеву о результатах работы

Глава Красногорска Радий Хабиров рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьеву о результатах работы за полгода. Об этом сообщается на портале правительства Подмосковья в среду, 9 августа.

«Знаю, что активно взялись за ревизию, решение тех проблем, которые волнуют жителей, — отметил Воробьев. — Есть запрос на благоустройство, на ремонт подъездов, домов, организацию парковок. Доложите, как обстоят дела».

Власти Красногорска, по словам Хабирова, сконцентрировали внимание на вопросах ЖКХ и благоустройстве территорий: в частности, уборке дворов, ликвидации несанкционированных свалок, ремонте детских площадок.

«В этом году планируем отремонтировать 534 подъезда», — рассказал градоначальник, отметив, что в следующем году администрация намерена увеличить этот показатель на сто.

На 23 сентября, когда в Красногорске отмечается День города, намечено открытие «Ивановских прудов» после реконструкции. «Много вложений туда сделано, особенно со стороны социально ответственного бизнеса. Мне кажется, у нас получится красивое место в городе для каждого жителя», — отметил глава городского округа.

Он также сообщил губернатору, что до конца года в Красногорске откроется четыре детских сада.

Радий Хабиров руководит Красногорским городским округом с конца января.