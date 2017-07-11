Названы пригодные для купания водоемы Подмосковья

Управление Роспотребнадзора по Московской области признало соответствующими санитарно-эпидемиологическим нормам тринадцать водоемов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Специалисты назвали пригодными для купания и отдыха, в частности, зону отдыха «Любляна», два участка озера Белое, пляж на реке Варварке, а также два пляжа на Истринском водохранилище.
Отрицательное заключение получили три водных объекта, отмечается в сообщении. Это озеро в поселке Лопатинский, участок реки Семиславка, а также озеро Срамное.
По данным ведомства, больше всего не соответствующих нормативам показателей было зафиксировано по итогам исследования проб, взятых в водоемах Химок, Красногорска, Подольска, Ногинска, Домодева и ряда других районов.
14 июня начальник управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин сообщил, что в регионе может быть введено административное наказание за купание на диких пляжах.