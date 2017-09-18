Бывшего сотрудника ДПС осудили за взятку в 25 тысяч рублей на Рублевке

Одинцовский городской суд Московской области приговорил бывшего сотрудника ДПС Михаила Чуфрякова к двум годам лишения свободы за получение взятки. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«Он [Чуфряков] осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки"). (...) Чуфрякову назначено наказание в виде двух лет колонии общего режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, мужчину лишили звания капитана полиции и права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов на срок два года и десять месяцев.

Суд установил, что 27 февраля прошлого года Чуфряков остановил на посту ДПС на Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья автомобиль Audi, водитель которого отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

За непривлечение к административной ответственности сотрудник ДПС потребовал от мужчины взятку. Ее передача проходила под контролем оперативных сотрудников, и после получения 25 тысяч рублей Чуфрякова задержали.