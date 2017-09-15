Уличенного во взятке в 17 миллионов полицейского поместили под домашний арест

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста высокопоставленному сотруднику полиции из Подмосковья, которого ранее заподозрили в получении взятки в размере около 17 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

«Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, свою причастность к совершенному преступлению признал, о чем дал показания. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

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О том, что стража порядка заподозрили в получении крупной взятки, 14 сентября сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий установлен факт получения взятки в размере 17,5 миллиона рублей начальником Павло-Слободского пункта полиции ОМВД России по Истринскому району за благоприятное разрешение хода расследования уголовного дела», — пояснила она.

Петрова уточнила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о получении взятки, назначена служебная проверка. В случае если по ее результатам обвинения в адрес полицейского подтвердятся, он будет уволен со службы по отрицательным мотивам и привлечен к уголовной ответственности.