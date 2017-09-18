Греф рассказал о пользе слабого рубля для малого бизнеса

Ослабление рубля стало реальным шансом для развития малого бизнеса в секторе производства. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает РИА Новости.

По мнению, сильный рубль не позволял развиваться малом предприятиям, поскольку дешевле было завозить товары, чем производить их.

«Очевидно, что на сегодняшний день мы имеем очень привлекательные условия в России для потенциала малого бизнеса. В первую очередь этот потенциал связан с тем, что очень сильно подешевел рубль», — заявил он. Греф отметил, что за годы сильной национальной валюты небольшие предприятия присутствовали в основном в секторе торговли.

«Сейчас изменения курса валюты очень болезненны для России, но это время, когда нужно очень серьезно наращивать производство и выпуск малым и средним предпринимателям», — добавил глава Сбербанка.

В начале сентября Греф и уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов заочно подискутировали по поводу малого бизнеса в России. Глава Сбербанка на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил о том, что малый бизнес зачастую превращается в фабрике по отмывке доходов, полученных незаконным путем. Греф также заявил, что в последние 15 лет доля малого бизнеса в российской экономике остается на одном уровне — около 20 процентов. Бизнес-омбудсмен ответил на своей странице в Facebook. «Да, Герман Оскарович, малый бизнес живет в подполье. Потому что наше родное государство ему не дает жить открыто. Давит жестким прессом из проверок, штрафов, бесчисленных требований (зачастую еще и противоречивых)», — написал Титов. Он подчеркнул, что работать «полностью в белую» в России не получится при всем желании: законодательство такое, что «что-нибудь где-нибудь да все равно нарушишь».