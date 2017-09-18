Путин поручил перевести российские порты на рубли

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить переход на расчеты в рублях в российских морских портах с 1 января 2018 года. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Кабмин должен внести необходимые изменения в законодательство и установить переходный период для компаний, имеющих обязательства в иностранной валюте. Поручение дано по итогам совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры северо-запада России.

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В середине августа Путин на совещании заявлял, что российские порты должны перевести тарифы из валюты в рубли с 1 января. Поручение перевести портовые тарифы было впервые дано президентом полтора года назад. В то же время сообщалось, что крупным транспортным компаниям удобнее держать их в валюте, потому что курс рубля может меняться.

В декабре 2016 года турецкий премьер Бинали Йылдырым сообщал, что Центробанки Турции и России приступили к решению технических вопросов для перехода на национальные валюты во взаимной торговле. По его словам, на это позитивно смотрят и в Анкаре, и в Москве. О планах России использовать национальные валюты в торговых отношениях с Вьетнамом осенью прошлого года говорил первый вице-премьер Игорь Шувалов.