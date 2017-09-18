Трамп раскритиковал ООН

Президент США Дональд Трамп раскритиковал деятельность Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает Reuters.

По мнению американского лидера, ООН является сильно бюрократизированной и плохо управляемой структурой. По словам Трампа, ее необходимо реформировать и сделать более эффективным инструментом в мировых делах.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что предложения Вашингтона по реформе ООН поддержали 120 государств. Как сообщалось, при составлении списка участников форума возникла путаница, в него были включены не поддержавшие проект декларации страны. Среди них оказалась Венесуэла, у которой нет дипломатических отношений с США.

16 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя допустил, что Россия может отказаться от поддержки предложенной Трампом декларации. «Многие из идей, которые там изложены, они, конечно, важны и идут в русле предложений, которые выдвигает генеральный секретарь, но декларацией реформу ООН не проведешь», — заявил дипломат.

Он добавил, что повысить эффективность ООН можно исключительно через межправительственные переговоры. Предлагаемый Вашингтоном документ он назвал «декларацией стран, которые придерживаются схожих взглядов по этому вопросу», однако это не является инструкцией генеральному секретарю организации по ее перестройке. Небензя подчеркнул, что ни США, ни какая-либо группа стран-единомышленников не может провести реформу ООН без согласия всех ее членов.

Подготовленная США декларация из десяти пунктов была представлена 2 сентября. Она содержит призыв к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу начать «эффективную и целесообразную» реформу организации. В частности, документ требует от секретариата ООН сократить штат сотрудников всемирной организации.