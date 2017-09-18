Собаки оказались глупее волков

Международная группа ученых из Австрии, Нидерландов, Германии и Великобритании выяснила, что одомашнивание волка (Canis lupus) привело к снижению уровня интеллекта у животного. Собаки, в отличие от своих диких сородичей, не способны определить причинно-следственные связи между событиями. Статья зоологов была опубликована в журнале Scientific Reports. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Биологи сравнили интеллектуальные способности 14 собак и 12 волков с помощью специализированных тестов. Животные должны были определить, в каком из двух контейнеров находилась еда. И волки, и собаки следили за жестами и мимикой человека, который показывал, где была запрятана пища, и делали правильный выбор. Однако только волки могли найти еду без участия человека по определенным признакам, например по шуму, который производил корм при тряске контейнера, или по размеру сосуда.

По словам ученых, способность понимать причину и следствие необходима волкам для выживания в диких условиях. Собаки, которые являются подвидом волка и были приручены 40-12 тысяч лет назад, привыкли к тому, что еду им дает человек. Это в свою очередь способствует ухудшению их когнитивных способностей.