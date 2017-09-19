Мотоциклист прокатился по трассе Буэнос-Айреса на одной ноге и без шлема

Luis Alberto Barbieris / Facebook

Мотоциклист прокатился по окружной дороге аргентинского города Буэнос-Айреса, стоя на седле и держа шлем на вытянутой руке. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Аргентинец Луис Альбертон Барбиэрис (Luis Alberton Barbieris) опубликовал в Facebook видео, снятое во время поездки по авениде Хенераль Пас. Он встал на седло, задрал левую ногу и крикнул: «Хенераль Пас, папа!». Чтобы трюк попал на видео, он снял шлем, на котором была закреплена камера, и направил ее объектив на себя.

Когда Барбиэрис подъехал к тоннелю, послышались полицейские сирены. Мотоциклист посерьезнел и съехал на обочину. Что произошло дальше, в ролике не видно.

Авенида Хенераль Пас — главная транспортная магистраль, связывающая аргентинскую столицу с остальной частью страны. Вдоль нее расположены крупные торговые центры и несколько городских достопримечательностей.

В сентябре сообщалось, что в Таиланде мужчина в костюме «Человека-паука» спас мотоциклиста от смерти под колесами машин.