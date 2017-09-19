Силовые структуры
 

СК завершил расследование дела совладельца бутика Cartier в Петербурге Зарубина

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Зарубин
Дмитрий Зарубин

Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела петербургского предпринимателя, совладельца бутика Cartier Дмитрия Зарубина о неуплате таможенных платежей на 640 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 19 сентября.

Помимо бизнесмена по делу проходит его сестра, а всего 18 человек, которые, по версии следствия, входили в преступное сообщество, занимавшееся контрабандой товаров, ввозимой в Россию под видом строительных материалов.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого, материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

По данным СК, Зарубин создал преступное группу в 2014 году. Ее участники с помощью подконтрольных юридических лиц ввозили из Финляндии в Петербург товары народного потребления и электронику по подложным документам. В них был указан товар с низкой налогооблагаемой базой — так называемый «товар прикрытия» — гранитный щебень, изделия из неармированного бетона и другое.

По дороге содержимое грузовиков подменялось: вместо одежды и других товаров загружались стройматериалы. Контрабанда впоследствии реализовывалась на вещевых рынках и торговых центрах Москвы и области, а также и через интернет. «Товар прикрытия» после таможенного оформления возвращался на склад и затем вновь использовался в преступной схеме.

В ходе следствия было арестовано имущество обвиняемых, в том числе недвижимость, автомобили и коллекция часов.

Бизнесмен Дмитрий Зарубин стал широко известен в 2010 году, когда на церемонию открытия его бутика Cartier на набережной реки Мойки в Петербурге приехала актриса Деми Мур, пишет газета «Коммерсантъ». Позже на Зарубина было совершено покушение. В сентябре 2015 года бизнесмен был задержан в Петербурге и этапирован в Москву по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Совладельцу бутика Cartier подыскали преступное сообщество
Бельянинов заявил о готовности «туалеты мыть» по приказу Путина
СМИ сообщили о проведении сотрудниками ФСБ обыска у главного таможенника России
Последние новости
Появилось видео случайного пуска ракет с Ка-52 по парковке на «Западе-2017»
Спрос на доллары у россиян резко вырос
СК начал расследование смертей трех новорожденных в Ростове-на-Дону
Кремль пообещал «не бросать в беде» жителей Донбасса
Создана эффективная вакцина от кариеса
Фанаты Лары Крофт высмеяли ее «вытянутую как у жирафа» шею на постере
Легкоатлет Иванов получил удар ножом при попытке защитить девушек от хулигана
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01Сегодня

«Трусы я снимать отказался, но он достал ствол...»

Задержанные и полицейские о скандальной операции против наркотиков
12:02Сегодня

Бывших руководителей УФССП Приамурья осудили и тут же амнистировали

10:25Сегодня

Задержана грабившая загородные дома в Подмосковье банда уроженцев Средней Азии

13:0418 сентября

ФСБ сняла обвинения с предполагаемого посредника по делу Шакро Молодого

Силовые структуры00:0918 сентября

Первый парень на селе

Деревенский маньяк жег своих жертв в печи и закапывал в огороде
20:4618 сентября

Нижегородского подростка заподозрили в убийстве соседа по заказу матери

15:0418 сентября

Механика признали виновным в гибели женщины в упавшем лифте «Алых парусов»

08:11Сегодня

Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался властям

Силовые структуры00:0116 сентября

Сел за «Кресты»

Махинации на строительстве нового СИЗО привели замглавы ФСИН на нары
13:0718 сентября

СМИ сообщили об эвакуации столичных префектур и управ из-за угроз взрывов

11:0418 сентября

Террористки из Ростова-на-Дону получили длительные сроки лишения свободы

05:13Сегодня

Неизвестные отрезали ухо заступившемуся за девушек охраннику в центре Москвы

Россия
Право на смерть
Почему отказ от лечения иногда лучший выход для пациента
Власти Подмосковья похвастались увеличением объемов отремонтированных дорог
Неизвестные взорвали банкомат Альфа-банка на юго-востоке Москвы
Водитель сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП в Пятигорске
Горбачев получил «Премию Льва» за борьбу с атомной гонкой вооружений
Добро пожаловать в бурлеск
Мир перьев, стразов и кисточек на сосках
Тень отца народов
Кто и зачем поднял Сталина из могилы
Все материалы
Мир
С рейхом в сердце
Любители кайзера, фюрера и Великой Германии наводят ужас на простых немцев
Россиянин задержан в Германии за связи с ИГ
В Китае передвинули буддийский храм весом две тысячи тонн
Members of the Philippine National Police Special Action Force ride on a truck in Iligan, as government forces continue their assault against insurgents from the Maute group, who have taken over large parts of Marawi City, Philippines June 24, 2017. REUTERS/Jorge Silva TPX IMAGES OF THE DAYОй, джихад!
Высмеивающий США Дутерте не может навести порядок у себя в стране
«Увидел чеченца и понял — будут унижать»
Бежавший в Германию российский гей захотел дать эмиграции задний ход
В результате столкновения Range Rover с верблюдом в Казахстане погибли пятеро
Пикап с покойником восемь месяцев простоял в аэропорту Канзаса
Все материалы
Бывший СССР
Беспредельный Qazaqstan
Казахским националистам не нравится кириллица, но приглянулись российские земли
В «Правом секторе» пообещали воевать в Донбассе даже после ввода миротворцев
Армения допустила возврат Азербайджану части территорий Карабаха
Оправданному по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года проломили голову
Захарченко отказался проводить выборы президента Украины на территории ДНР
Сенат США одобрил выделение Украине 500 миллионов долларов на летальное оружие
В центре Луганска взорвали памятник погибшим десантникам
Все материалы
Финансы
Китай убивает биткоин
Криптовалюта обвалилась и рискует схлопнуться
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Одобрен проект трехлетнего бюджета России
Правительство уменьшило размер индексации пенсий
Правительство поддержало уравнение МРОТ и прожиточного минимума
Путин поручил перевести российские порты на рубли
Все материалы
Бизнес
Простая радость трат
Рассказ об аутлете Offprice, выросшем за два с половиной года в семь раз
«Если я нужен тебе, ищи меня в клубе»
Как живет закрытое заведение, готовящее новое поколение российской элиты
Эксперты раскритиковали предложение штрафовать авиакомпании за овербукинг
ФАС отказалась продлевать сроки отмены национального роуминга
Airbus подал встречный иск по делу о мошенничестве при продаже истребителей
В Москве вновь пройдет конференция «Социальные инновации: определяем будущее»
«Потребности клиентов вынуждают нас стать event агентством»
Директор Ministerstvo Catering Company Геннадий Хохряков о специфике работы в России
Все материалы
Силовые структуры
«Трусы я снимать отказался, но он достал ствол...»
Задержанные и полицейские о скандальной операции против наркотиков
Первый парень на селе
Деревенский маньяк жег своих жертв в печи и закапывал в огороде
Сел за «Кресты»
Махинации на строительстве нового СИЗО привели замглавы ФСИН на нары
Задержана грабившая загородные дома в Подмосковье банда уроженцев Средней Азии
СК завершил расследование дела совладельца бутика Cartier в Петербурге Зарубина
Нижегородского подростка заподозрили в убийстве соседа по заказу матери
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался властям
Все материалы
Наука и техника
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Минус почка
Apple показала новые iPhone и фекальные эмодзи
Двигатели Blue OriginВеселые поминки
Россия шантажирует США ракетными двигателями и пугает Китаем
Создана эффективная вакцина от кариеса
Создан сжигающий жир пластырь
Назван вред слишком частого секса
Найдено регулирующее развитие рака и ожирения соединение
Все материалы
Спорт
Давид Трезеге«Это успех для России»
Давид Трезеге — о своем приезде, чистой Москве и ужасных русских фанатах
Легкоатлет Иванов получил удар ножом при попытке защитить девушек от хулигана
СМИ сообщили об убийстве 23-летнего российского легкоатлета в Москве
Появилось видео избиения бывшим тренером «Авангарда» прохожего в Хельсинки
Тренер киевского «Динамо» накричал на женщину-арбитра и обнял ее
Букмекер оценил шансы умершего тренера возглавить английский клуб
Кавани прокомментировал конфликт с Неймаром перед исполнением штрафного удара
Все материалы
Культура
Грязное, голое и колючее
Женское тело на фестивале Tanz im August
Выезд, дорого
Он заставлял супермоделей сидеть на бананах и гладить котов
Тест на скрепы
Главный мотив противников «Матильды»
Брат Эскобара предложил авторам «Нарко» нанять киллеров после гибели ассистента
Фанаты Лары Крофт высмеяли ее «вытянутую как у жирафа» шею на постере
Мединский приедет на показ «Матильды» в Петербург
Фильмы про пьянки перед свадьбой оказались самыми популярными у авиапассажиров
Все материалы
Интернет и СМИ
Павел ДуровТретий лишний: братья Дуровы против экс-сотрудника «ВКонтакте»
Приставания Дурова к жене работника обернулись иском на 100 миллионов рублей
У стен есть уши
Кто создал самую мощную интернет-цензуру в мире
В зверских условиях
Дикие животные попадают в нелепые ситуации не реже людей
Телеведущий сорвал фокус Камбербэтча и разъярил зрителей
МВД заявило об уничтожении главного российского онлайн-супермаркета наркотиков
Тиньков обвинил Дуровых в инцесте и обещал помочь уволенному сотруднику Telegram
Бывший редактор КВН пожаловался на цензуру Первого канала
Все материалы
Ценности
Летящей походкой
Раскрыт секрет привлекательности российских женщин
Платья с вульвами и рыбьими хвостами восхитили пользователей сети
Катя Добрякова украсила одежду портретом Ким Кардашьян в манере Пикассо
Любимый бренд Рианны и Элтона Джона открыл магазин в Москве
Российская гимнастка в танце показала самые модные цвета осени
Amazon доставит одежду с Недели моды в любую точку мира за один день
Новый кроссовер Volvo представят в миланском магазине
Все материалы
Путешествия
Хиппи коммунизма
Наследие ГДР — новая столица европейских тусовщиков
Пирог для патриота
Где готовят самые русские десерты в мире
Fake Taxi
За границей стоит садиться в автобус, а не в чужую машину
Шотландец совершил кругосветное путешествие на велосипеде за 79 дней
Россиянин добрался из Калининграда до Владивостока на велосипеде
Российским туристам пригрозили тюрьмой за ввоз электронных сигарет в Таиланд
В Москву прилетел первый за 17 лет регулярный рейс из Ирака
Все материалы
Из жизни
В рот не лезет
Что бывает, когда амстердамский повар использует еду не по назначению
«У людей текла кровь, все кричали»
Обнаженная модель попала в египетскую тюрьму за танец в храме
«Могу позволить себе больше, чем в России»
История жителя тульской глубинки, уехавшего на Бали и отказавшегося возвращаться
Китайский прокат секс-кукол закрыли за вульгарность
Женевские сантехники обнаружили в канализации десятки тысяч евро
Крокодил убил заклинателя крокодилов в Индонезии
Ядовитая змея поджидала австралийскую семью в унитазе
Все материалы
10 величайших автомобилей Германии
Немецкие автомобили, творившие автомобильную историю
Где-то убыло, где-то прибыло
Как гонщики Ferrari проиграли одну из важнейших гонок сезона Формулы-1
Первый тест новой Honda CR-V
Как кроссовер из США будет удивлять россиян и конкурентов
Заткнитесь и возьмите наши деньги
Новинки Франкфурта с большим клиренсом, которые мы хотим видеть в России
Названы сроки появления в России 450-сильного универсала Audi RS4
Американцы построили 1027-сильный Jeep Grand Cherokee
«АвтоВАЗ» сделает внедорожный седан Vesta
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы