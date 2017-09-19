СК завершил расследование дела совладельца бутика Cartier в Петербурге Зарубина

Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела петербургского предпринимателя, совладельца бутика Cartier Дмитрия Зарубина о неуплате таможенных платежей на 640 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 19 сентября.

Помимо бизнесмена по делу проходит его сестра, а всего 18 человек, которые, по версии следствия, входили в преступное сообщество, занимавшееся контрабандой товаров, ввозимой в Россию под видом строительных материалов.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого, материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

По данным СК, Зарубин создал преступное группу в 2014 году. Ее участники с помощью подконтрольных юридических лиц ввозили из Финляндии в Петербург товары народного потребления и электронику по подложным документам. В них был указан товар с низкой налогооблагаемой базой — так называемый «товар прикрытия» — гранитный щебень, изделия из неармированного бетона и другое.

Материалы по теме Анатомия отката Откровения следователя о громком деле таможенного генерала Накопленному верить Глава ФТС пополнил ряды видных чиновников, у которых прошли обыски

По дороге содержимое грузовиков подменялось: вместо одежды и других товаров загружались стройматериалы. Контрабанда впоследствии реализовывалась на вещевых рынках и торговых центрах Москвы и области, а также и через интернет. «Товар прикрытия» после таможенного оформления возвращался на склад и затем вновь использовался в преступной схеме.

В ходе следствия было арестовано имущество обвиняемых, в том числе недвижимость, автомобили и коллекция часов.

Бизнесмен Дмитрий Зарубин стал широко известен в 2010 году, когда на церемонию открытия его бутика Cartier на набережной реки Мойки в Петербурге приехала актриса Деми Мур, пишет газета «Коммерсантъ». Позже на Зарубина было совершено покушение. В сентябре 2015 года бизнесмен был задержан в Петербурге и этапирован в Москву по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей.

