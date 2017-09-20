Онлайн-магазин предложил покупателям собрать бомбу

Пользователи американского онлайн-маркета Amazon заметили, что площадка предлагает доступные ингредиенты для самодельной бомбы. Об этом сообщает Gizmodo.

Неоднозначные предложения товаров появились в разделе «с этим товаром также часто покупают». Оказалось, что если выбрать хотя бы один продукт, который теоретически может быть в составе самодельной взрывчатки, то магазин предложит другие ингредиенты, которые вместе могут быть опасны. Спорные рекомендации в основном возникают при попытке купить позиции из разряда бытовой химии.

Несмотря на то что предложения формируются автоматически и основаны на анализе покупок пользователей, маркет, вероятно, не планирует регулировать «опасную» выдачу.

14 сентября СМИ заметили, что Amazon чистит негативные комментарии о книге бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Удалению подверглись отзывы к книге с оценкой в одну звезду из пяти.