Парень устроил проверку хранилищу с помощью почти двух миллионов гигабайт порно

Пользователь Reddit под ником beaston02 загрузил в облачное хранилище Amazon 1,8 петабайта (почти два миллиона гигабайт) порно, чтобы узнать реальную вместительность облака после отмены лимита. Об этом сообщает Motherboard.

Amazon перестала ограничивать объем хранилищ пользователей в 2015 году. Юзеру захотелось выяснить, когда облако все-таки перестанет принимать информацию, и написал простую программу для записи порнографических стримов. Так, он использовал материалы прямых трансляций с сайтов CamSoda, Chaturbate и MyFreeCams.

beaston02 собирал первый петабайт порнороликов около полугода. В результате ему удалось заархивировать почти два петабайта, но он остановился, поскольку потерял интерес к затее.

В среднем в 1,8 петабайта информации может содержаться около 23,4 года видео в качестве HD-TV. Но поскольку практически не существует эротических прямых трансляций в подобном разрешении, даже в качестве 720p просмотр накопленных роликов займет около 102 лет.

Если же видео заархивировались в качестве 480p, то на их изучение должно уйти около 293 лет.

На данный момент код программы для записи стримов с нескольких сайтов опубликован в открытом доступе. Amazon предпочла не комментировать историю.