«Би-би-си» объяснила появление флага России в статье о террористах

Представитель британского отделения телекомпании «Би-би-си» объяснила появление российского флага в материале о пропаганде терроризма, появившемся на сайте издания. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя компании, изображение взяли из фотобанка и сочли его стандартной картинкой для демонстрации компьютерного кода. На данный момент иллюстрацию к материалу сменили на снимок боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Претензии к «Би-би-си» выразило российское посольство в Великобритании. Его представители в Twitter упомянули аккаунт «Би-би-си» и попросили сменить бильд-редактора или фотобанк.

«Какое отношение российский флаг имеет к джихадистской интернет-пропаганде в Великобритании?» — говорилось в твите.

Также посольство сопроводило публикацию скриншотом материала.

12 сентября посольство России в Германии потребовало извинений от главного редактора немецкого журнала Focus Роберта Шнайдера после того, как в последнем номере издания вышла статья с оскорблениями в адрес российского лидера Владимира Путина. В издании объяснили, что пассаж в материале был неудачным каламбуром и извинились.