Посольство России в ФРГ потребовало извинений за статью с оскорблениями Путина

Посольство России в Германии потребовало извинений от главного редактора немецкого журнала Focus Роберта Шнайдера после того, как в последнем номере издания вышла статья с оскорблениями в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает ТАСС.

«Стоит лишь надеяться на то, что появившееся в заглавной статье последнего номера Focus оскорбительное высказывание в отношении российского президента является не чем иным, как неудачным лингвистическим упражнением журналиста, которое допустили к печати по ошибке», — заявил пресс-секретарь дипмиссии Денис Микерин.

По его словам, на сегодняшний день в СМИ дозволено намного больше, чем 20 лет назад. «Но многие вещи не имеют ничего общего со свободой выражения мнения или прессы и их ни в коем случае нельзя принять», — заключил дипломат.

Фотография, на которой запечатлена выдержка из материала Focus, была опубликована в Twitter российского посольства ранее 12 сентября. В статье, посвященной немецкому канцлеру Ангеле Меркель, содержится следующая фраза: «Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки по кличке Путин» (Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin). Как сообщает РИА Новости, автор, вероятно, хотел добиться игры слов.

«Журнал Focus, похоже, провокационен. Так ли это? Нет. Безвкусный и глупый? Совершенно точно. Но что об этом думает глава отдела прессы?» — подписали пост дипломаты, упомянув в записи Штеффена Зайберта — руководителя отдела прессы и информации в правительстве Германии.

В 2016 году Путин в интервью немецкому изданию Bild рассказал, как в 2007 году пришел на встречу с Меркель в резиденции Бочаров Ручей в сопровождении лабрадора по кличке Кони. Президент признался, что не знал о страхе канцлера перед собаками, и хотел сделать ей приятное, показав своего питомца. «Я потом объяснился с ней и извинился за это», — отметил глава государства.

