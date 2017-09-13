В Кремле прокомментировали статью Focus с оскорблениями Путина

Оскорбления в адрес российского президента Владимира Путина в статье немецкого журнала Focus («Фокус») недопустимы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова в среду, 13 сентября, приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Скорее это бросает тень на репутацию самого издания», — сказал Песков.

Он также отметил, что журнал известен субъективностью, «основанной на крайнем русофобстве», а потому в Кремле не считают его заслуживающим внимания источником информации.

12 сентября посольство России в Германии потребовало извинений от главреда Focus Роберта Шнайдера. В дипмиссии выразили надежду на то, что «оскорбительное высказывание в отношении российского президента является не чем иным, как неудачным лингвистическим упражнением журналиста, которое допустили к печати по ошибке».

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Речь идет о материале, который посвящен канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. В нем содержится фраза: «Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки по кличке Путин». Днем ранее российское посольство опубликовало этот отрывок в соцсетях, обратив на нее внимание руководителя прессы и информации германского правительства.

В феврале пресс-секретарь российского президента рассказал, что Владимир Путин готов к разумной критике в СМИ, однако считает категорически неприемлемыми личные оскорбления.