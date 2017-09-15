Журнал Focus извинился за оскорбление Путина

Немецкий журнал Focus принес извинения за оскорбительные формулировки, допущенные в одной из статей в адрес президента России Владимира Путина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-атташе российского посольства в Берлине Денис Микерин.

По его словам, в четверг, 14 сентября, в диппредставительство позвонил главный редактор журнала Focus Magazin Роберт Шнайдер. Он лично выразил сожаление в связи с высказываниями в журнале в адрес Путина, заверив в том, что редакция ни в коей мере не хотела обидеть или оскорбить главу российского государства.

«Тем не менее, согласившись с нашими доводами, он признал исключительную некорректность выбранной формулировки и принес свои извинения, в том числе перед всеми читателями, кого справедливо возмутил оскорбительный пассаж», — добавил Микерин.

«Следует ли рассматривать это просветление как секундную вспышку или все же как луч света в темном царстве — покажет время. В любом случае это основание для продолжения диалога», — заключил пресс-атташе.

Речь идет о материале, посвященном канцлеру Германии Ангеле Меркель. В нем содержится фраза: «Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки по кличке Путин».

Ранее представитель Focus Алис Вагнер объяснила, что посредством этой формулировки издание не собиралось никого оскорбить или унизить и что это была «ироничная игра слов». Она добавила, что на русском языке игру слов передать практически невозможно: слово «Hund» («собака») равноценно словосочетанию «harter Hund» («крепкий орешек»). Автор пытался передать иронию, используя игру слов, но для российской аудитории этого не получилось.

Во вторник, 12 сентября, посольство потребовало извинений от Шнайдера, назвав статью «неудачным лингвистическим упражнением журналиста, которое допустили к печати по ошибке». Днем позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что оскорбления в адрес Путина в статье недопустимы и бросают тень на репутацию издания.