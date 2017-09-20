Бубка ответил на обвинения в коррупции

Старший вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Сергей Бубка заявил, что адресованные ему обвинения в коррупции не соответствуют действительности. Об этом сообщает Национальная служба новостей (НСН).

«Le Monde ошибается. Этот платеж в 2009 году Валентину Балахничеву был предусмотрен на развитие проведения всемирно известного турнира Звезды шеста в других городах. Я могу смело утверждать, что мой голос за выборы олимпийской столицы-2016 никто не покупал и ни о какой коррупции с моей стороны не может быть и речи», — заявил Бубка.

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По информации Le Monde, Бубка мог участвовать в сделке Папы Массата Диака, сына бывшего главы IAAF Ламина Диака, и бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева. В июне 2009 года Бубка якобы перевел 45 тысяч долларов офшорной компании New Mills Investments, бенефициаром которой тогда был Балахничев. Незадолго до этого New Mills Investments перечислила практически ту же сумму компании Папа Массата Диака.

Балахничев назвал опубликованную Le Monde информацию нонсенсом. «Придумано все мощно для того, чтобы просто навредить Бубке», — отметил бывший президент ВФЛА.

Французская прокуратура выдала ордер на арест Папа Массата Диака, подозреваемого в подкупе членов Международного олимпийского комитета во время выборов столиц летних Олимпийских игр 2016 и 2020 годов.

На данный момент ВФЛА бессрочно дисквалифицирована по решению IAAF из-за участившихся случаев применения запрещенных препаратов. Российским спортсменам разрешено участвовать в международных соревнованиях только под нейтральным флагом. Балахничев получил от IAAF пожизненную дисквалификацию и покинул пост.