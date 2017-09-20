Потерявший лицензию Байкалбанк продаст буддийский храм

Байкалбанк, лишившийся лицензии ЦБ в августе 2016 года, выставил на аукцион буддийский храм в Бурятии за 71 миллион рублей. Об этом в среду, 20 сентября, на своей странице в Facebook сообщил журналист Дмитрий Родионов.

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Он отметил, что речь идет о дацане «Ламрим», расположенном в столице Бурятии Улан-Удэ по адресу Бабушкина, дом 188. По словам Родионова, аукцион назначен на 17 октября.

«Это фактически означает тяжелые кармические последствия для банкиров, организаторов продажи храма и покупателя. (...) Дацан на продажу — уму непостижимо! И я думаю, ведь банкиры Байкалбанка — они же не какие то инопланетяне», — посетовал он.

В комментариях к записи руководитель центра «Ламрим», бывший глава буддистов России Чой Доржи Будаев написал, что дацан строился на кредитные деньги. «Учитывая положение в нашей стране, где многие живут только на одной зарплате, мне даже в голову не приходило думать о пожертвованиях. Везде во все мире в основном строят за счет кредитов, и я тоже так решил», — пояснил он. По его словам, заем погашался вовремя.

«Сейчас стало ясно, что Байкалбанк намеренно обанкротил себя, чтобы скрыть огромные суммы денег, которые вывело руководство банка», — отметил Будаев.

Байкалбанк потерял лицензию ЦБ в связи с неисполнением федеральных законов и нормативных актов регулятора. Значение нормативов достаточности его капитала упало ниже двух процентов, а величина собственных средств оказалась ниже минимального значения уставного капитала. Кроме того, Байкалбанк осуществлял размещение денег в активы неудовлетворительного качества. После исполнения требований надзорного органа о надлежащей оценке принимаемых кредитных рисков банк полностью утратил собственные средства.