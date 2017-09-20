ФРС США начнет с октября сокращать активы на своем балансе

Федеральная резервная система США с октября начнет сокращение активов на своем балансе. Такое решение было принято по итогам сентябрьского заседания Комитета по открытым рынкам, сообщается на сайте регулятора.

«В октябре Комитет начнет программу нормализацию баланса, которая была изложена в июне 2017 года в Дополнении к принципам и планам политики нормализации», — сообщается в релизе.

Аналитики, опрошенные РИА Новости в преддверии заседания совета управляющих, прогнозировали, что ФРС объявит о важном решении — выходе на рынок с большим количеством ценных бумаг. На балансе Федерального резерва в настоящее время находится активов на 4,5 триллиона долларов.

Также ФРС объявила о сохранении базовой ставки на уровне 1—1,25 процента годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков.

ФРС констатировала продолжение укрепления рынка труда и умеренный рост экономической активности в США.