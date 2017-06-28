Глава ФРС США пообещала отсутствие кризиса «на нашем веку»

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен заявила, что нового экономического кризиса «на нашем веку» не произойдет, сообщает Reuters. По ее словам, финансовая система страны сейчас более устойчивая и безопасная, чем перед крахом 2008 года.
Она добавила, что отмена проведенных в последние годы реформ финансового сектора США является «не очень хорошей идеей». К упрощению регулирования банков, введенного после кризиса властями, призывает Минфин страны.
Йеллен также заявила, что ФРС будет поднимать ставку рефинансирования медленно и постепенно. При этом ставки, скорее всего, будут находиться на низком уровне по историческим стандартам на протяжении длительного времени.
Что касается облигаций на несколько триллионов долларов, находящихся на счетах Федрезерва, которые были приобретены ради стабилизации экономики в рамках программы «количественного смягчения», то Йеллен обещает продавать их постепенно.
Глава ФРС также прокомментировала котировки рынка акций, которые многими аналитиками считаются завышенными и не отражающими ситуацию в реальном секторе. По ее словам, некоторые бумаги действительно выглядят дорогими, но с определенностью судить об этом вопросе трудно.
14 июня американский финансовый регулятор объявил о втором с начала года повышении базовой ставки до 1-1,25 процента, на 25 базовых пунктов. О предыдущем увеличении ставки ФРС объявила в марте. Тогда ее уровень вырос с 0,5-0,75 процента годовых, до 0,75-1 процента. При этом в Федрезерве не исключают третьего повышения до конца года.