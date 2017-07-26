ФРС оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне в 1-1,25 процента. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

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14 июня американский Центробанк повысил ставку на 25 базовых пунктов. Это было вторым в 2017 году повышением — о предыдущем увеличении ставки ФРС было объявлено в марте. Тогда ставка выросла с 0,5-0,75 процента годовых, до 0,75-1 процента.

Регулятор ранее не исключал третьего повышения до конца года. Следующее заседание регулятора запланировано на середину сентября.

Агентство РИА Новости отмечает, что рубль продолжил расти против доллара и замедлил темпы роста против евро после сообщения Федрезерва.