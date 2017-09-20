Желающая мести принцесса Иордании решила поискать коррупцию в ФИФА

Принцесса Иордании Хайя бинт Аль-Хусейн занялась поисками коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА) из желания отомстить за поражение брата на выборах президента организации. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, принцесса тайно сотрудничает с британскими детективами уже больше года. Она воспользовалась услугами лондонской компании Quest, которая занимается частными расследованиями. Детективы пытались добиться встречи с бывшими и действующими чиновниками ФИФА. Они также контактировали со следователями в США.

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Принцесса Иордании — сестра бывшего кандидата в президенты ФИФА Али бин Аль-Хуссейна, который дважды проиграл выборы на этот пост — сначала австрийцу Йозефу Блаттеру, затем действующему президенту ФИФА, итальянцу Джанни Инфантино. Она руководила избирательными кампаниями своего брата.

В 2015 году арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Блаттера от любой футбольной деятельности на восемь лет. Аналогичное решение было принято и в отношении президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.

Основанием для наказания стал перевод Блаттером двух миллионов швейцарских франков (1,8 миллиона евро) из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. После этого Блаттер завершил футбольную деятельность.