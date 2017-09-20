Названы дата и место проведения финала Лиги чемпионов-2018/2019

Финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019 пройдет на стадионе «Метрополитано» в Мадриде. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча состоится 1 июня 2019 года. Решающий поединок в Лиге Европы пройдет 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку. Матч за Суперкубок Европы-2019 примет «Бешикташ Стэдиум» в Стамбуле 14 августа.

Решение было принято на заседании исполнительного комитета УЕФА в швейцарском Ньоне.

В этом сезоне финал Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал». Финал Лиги Европы, в которой в прошлом сезоне победил «Манчестер Юнайтед», состоится на «Парк Олимпик» во французском Лионе. Суперкубок Европы-2018 будет сыгран на стадионе «Лиллекюла» в Таллине. Действующий обладатель трофея — «Реал».