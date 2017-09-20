ООН заявила о рекордном росте гонений на правозащитников в мире

Совет ООН по правам человека заявил о рекордном росте преследования правозащитников, сотрудничающих с Организацией Объединенных Наций. Об этом сообщает Reuters.

Помощник генсека ООН по правам человека Эндрю Гилмор сообщил, что в списке стран, власти которых активно преследуют правозащитников, девять членов СПЧ (всего в состав этого органа входят 47 стран-членов). В списке Гилмора: Бурунди, Египет, Руанда, Куба, Венесуэла, Китай, Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Среди других стран, где продолжаются преследования правозащитников за сотрудничество с ООН — Алжир, Бахрейн, Эритрея, Гондурас, Иран, Израиль, Мавритания, Мексика, Марокко, Мьянма, Оман, Пакистан, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Таджикистан, Таиланд, Турция, Туркмения и Узбекистан.

По словам Гилмора, активистов бросают в тюрьмы, увольняют с работы, регулярно проводят полицейские рейды, обыскивая их дома и офисы, запрещают выезжать за пределы родного города и арестовывают их счета. Зафиксировано множество случаев незаконного задержания, пыток, изнасилований. Некоторые страны оправдывают насилие против правозащитников, объявляя их террористами или обвиняя в сотрудничестве с иностранными разведками.