ООН заподозрила власти Венесуэлы в преступлениях против человечности

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн полагает, что в Венесуэле были совершены преступления против человечности. Об этом он заявил в понедельник, 11 сентября, выступая на открытии 36-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) в Женеве, передает Reuters.

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По словам аль Хуссейна, для подтверждения этой информации необходимо судебное расследование. «Я призываю СПЧ ООН создать международную комиссию по расследованию нарушений прав человека в Венесуэле», — приводит РИА Новости его слова.

В августе верховный комиссар ООН заявил, что венесуэльские полицейские нарушили права человека во время подавления антиправительственных акций протеста.

В Венесуэле с апреля этого года продолжаются беспорядки, жертвами столкновений стали более 100 человек. Это происходит на фоне противостояния между Мадуро и оппозицией, которой после выборов принадлежит большинство в парламенте. Причиной конфликта стал глубочайший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть.

