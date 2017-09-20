Наука и техника
 

Apple удалила из iOS 11 заявленные функции

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Корпорация Apple выпустила новую версию iOS без некоторых заявленных ранее функций. Они должны появиться в будущих апдейтах, пишет The Verge.

Так, во время WWDC 2017 в начале июня Apple показала функцию Apple Pay Cash. Она позволяет отправлять другим пользователям деньги через iMessage. Однако в релизной версии системы данной функции не было, и Apple обещает ее добавить этой осенью.

Помимо этого, из iOS 11 удалили возможность синхронизировать сообщения iMessage через облачный сервис iCloud. При этом в тестовых ОС функция присутствовала и была удалена лишь в пятой бета-версии системы.

В Apple никак не прокомментировали данные изменения.

Новая iOS вышла во вторник, 19 сентября. Система доступна для устройств Apple начиная с iPhone 5s и iPad Air. Среди главных изменений отмечается полностью переработанный «Центр управления», приложение App Store и экран с уведомлениями. Всего в системе более 300 новых функций.

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