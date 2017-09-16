Китайцы обезопасили сон владельцев iPhone X

Китайские продавцы отреагировали на выпуск корпорацией Apple нового iPhone X и предложили покупателям «новинку», которая поможет обезопасить владельцев гаджета от разблокировки во время сна. Об этом сообщает The Verge.

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После официального объявления о возможности разблокировки смартфона при помощи технологии Face ID, на торговой площадке TaoBao началась продажа защитных масок, гарантирующих невозможность сканирования лица. Такой же товар предлагается и на более привычном для россиян AliExpress — «новинку» можно купить примерно за 300 рублей.

Впрочем, это является исключительно следованием тренду — за защитной маской скрывается обыкновенная шапка-балаклава с прорезями для глаз. При этом торговцев не останавливает даже то, что новый iPhone невозможно разблокировать, поднеся его к лицу спящего владельца. Более того, во время презентации гаджета его не смог разблокировать бодрствующий вице-президент по разработке ПО в Apple Крейг Федериги.

Apple показала новую систему защиты Face ID на презентации iPhone X 12 сентября. Он основан на методе инфракрасного сканирования для создания объемной модели лица пользователя. По словам представителей компании, Face ID работает в темноте и даже если владелец смартфона наденет головной убор.